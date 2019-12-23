В Сербии на Дунае исчезли шесть беженцев после аварии лодки

Как отметили в полиции, мигрантов нелегально переправляли в Хорватию, которая является членом Евросоюза. Нет данных о национальности пострадавших.

Сейчас на территории Сербии зарегистрировано около 5000 беженцев из стран Ближнего Востока, стремящихся переехать в Хорватию или Венгрии.

Напомним, более 80 тысяч мигрантов из Сирии направляются в Турцию.