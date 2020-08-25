В СБУ спростували інформацію про розбиту плиту з іменами загиблих співробітників Служби

"Сьогодні окремі "експерти" поширили інформацію, що в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ нібито демонтували та розбили плиту з іменами загиблих співробітників Служби. Однак ця "сенсація" не відповідає дійсності. Насправді ж плита ціла і неушкоджена знаходиться в музеї ЦСО "А", як і емблема підрозділу. А образ Богородиці на території Центру спеціальних операцій було встановлено на прохання матерів і дружин загиблих Героїв", - повідомили в СБУ.

Крім того, у Службі закликали "окремих "експертів" не спекулювати на пам’яті загиблих Героїв".

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, раніше один з відомих українських політтехнологів повідомив, що на початку серпня в холі Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" були демонтовані емблема, девіз і плита з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у Службі безпеки України спростували інформацію ФСБ Росії про нібито зрив їх спецоперації щодо начебто викрадення одного з лідерів терористів “ЛНР/ДНР” на території РФ.