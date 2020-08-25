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В СБУ опровергли информацию о разбитой плите с именами погибших сотрудников Службы

Киев • УНН

 • 11015 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Информация о том, будто в Центре специальных операций "А" СБУ демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников Службы, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает УНН.

В СБУ опровергли информацию о разбитой плите с именами погибших сотрудников Службы

"Сегодня отдельные "эксперты" распространили информацию, что в Центре специальных операций "А" СБУ якобы демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников Службы. Однако эта "сенсация" не соответствует действительности. На самом деле плита цела и невредима находится в музее ЦСО "А", как и эмблема подразделения. А образ Богородицы на территории Центра специальных операций был установлен по просьбе матерей и жен погибших Героев", - сообщили в СБУ.

Кроме того, в Службе призвали "отдельных" экспертов "не спекулировать на памяти погибших Героев".

Отметим, по информации СМИ, ранее один из известных украинских политтехнологов сообщил, что в начале августа в холле Центра специальных операций СБУ "Альфа" были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Службе безопасности Украины опровергли информацию ФСБ России о якобы срыве их спецоперации относительно якобы похищения одного из лидеров террористов "ЛНР/ДНР" на территории РФ.

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