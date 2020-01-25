В СБУ розповіли скільком іноземцям заборонили в'їзд в Україну за пропаганду сепаратизму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За 2019 рік понад 300 іноземцям заборонили в’їзд в Україну за пропаганду сепаратизму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Так, за інформацією СБУ, у 2019 році 278 іноземцям заборонили в’їзд в Україну за пропаганду сепаратизму.
Нагадаємо, за інформацією ДПС України, ввечері 22 січня в столичних аеропортах “Бориспіль” та “Київ (Жуляни)” троє російських політиків не змогли перетнути український кордон.
Додамо, за 2019 рік Служба безпеки України нейтралізувала майже пів тисячі кібератак на державні органи та критичну інфраструктуру.