Минулого року СБУ нейтралізувало майже 500 кібератак на держоргани
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За 2019 рік Служба безпеки України нейтралізувала майже пів тисячі кібератак на державні органи та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України комплексно та оперативно протидіє кіберзлочинності та гібридній агресії проти нашої країни через інтернет мережу. Так у 2019 році фахівці СБУ з інформаційної безпеки нейтралізували понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.
Також за цей період припинено функціонування більше ніж 1000 вебресурсів, що використовувались у злочинних цілях.
“Загалом у минулому році за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки розпочато 339 кримінальних проваджень, серед них 158 за злочини у сфері використання комп’ютерних систем (ст. 361, ст. 362 Кримінального кодексу України) та 34 за злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, ст. 110 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі затримали студента, який використовував вірус заради прихованого майнінгу криптовалюти.