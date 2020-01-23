В Одесі кіберполіція затримала хакера за розповсюдження шкідливого програмного забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Одесі затримали студента, який використовував вірус заради прихованого майнінгу криптовалюти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.
Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими одеської поліції, за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3, викрили в таких діях 20-річного студента одного з місцевих вишів.
Кіберполіція встановила: здобуваючи технічну освіту, молодик використовував отримані знання для вчинення протиправних дій. Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.
Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита та вилучили комп’ютерну техніку. Її направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, Служба безпеки України у межах реалізації комплексу заходів з протидії кіберзлочинності виявила та припинила діяльність хакерського угруповання, що здійснювало кібератаки на органи влади та управління України, об’єкти критичної інфраструктури України, банківські установи України та світу.