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В Одессе киберполиция задержала хакера за распространение вредоносного программного обеспечения

Киев • УНН

 • 21514 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одессе задержали студента, который использовал вирус ради скрытого майнинга криптовалюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

В Одессе киберполиция задержала хакера за распространение вредоносного программного обеспечения

Сотрудники киберполиции в Одесской области совместно со следователями одесской полиции, под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №3, уличили в таких действиях 20-летнего студента одного из местных вузов.

Киберполиция установила: приобретая техническое образование, молодой человек использовал полученные знания для совершения противоправных действий. Будучи участником хакерских форумов, он приобрел вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.

Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику. Она направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Служба безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности обнаружила и пресекла деятельность хакерской группировки, осуществлявшей кибератаки на органы власти и управления Украины, объекты критической инфраструктуры Украины, банковские учреждения Украины и мира.

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