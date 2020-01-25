В прошлом году СБУ нейтрализовало почти 500 кибератак на госорганы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За 2019 год Служба безопасности Украины нейтрализовала почти пол тысячи кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Служба безопасности Украины комплексно и оперативно противодействует киберпреступности и гибридной агрессии против нашей страны через интернет сеть. Так в 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.
Также за этот период прекращено функционирование более 1000 вэб-ресурсов, которые использовались в преступных целях.
“Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины) и 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК)”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе задержали студента, который использовал вирус ради скрытого майнинга криптовалюты.