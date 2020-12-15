В Саудівській Аравії вибухнув нафтовий танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Саудівській Аравії у порту Джидди поблизу міста Мекка човен з вибухівкою протаранив нафтовий танкер. Про це з посиланням на заяву компанії Hafnia, якій належить танкер, та владу країни пише Reuters, передає УНН.
Зазначається, що влада Саудівської Аравії оголосила вибух танкера, який стався у понеділок, терактом. Проте представник Міністерства енергетики країни у своїй заяві не зазначив, хто стоїть за нападом.
“Компанії Hafnia заявила, що вибух і пожежа відбулися, коли його нафтовий танкер BW Рейн вивантажувався в порту Джидди. Екіпаж корабля загасив вогонь, і ніхто не постраждав. Частини корпусу корабля були пошкоджені”, — пише Reuters.
Згодом стало відомо, що порт Джидди знову відкрився після закриття після вибуху.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня в акваторії Азовського моря сталося загоряння нафти у танкері “Генерал Азі Асланов”. На його борту перебували 13 осіб, 10 з них врятовані, доля трьох невідома.