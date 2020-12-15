В Саудовской Аравии взорвался нефтяной танкер

Отмечается, что власти Саудовской Аравии объявили взрыв танкера, который произошел в понедельник, терактом. Однако представитель Министерства энергетики страны в своем заявлении не указал, кто стоит за нападением.

“Компании Hafnia заявила, что взрыв и пожар произошли, когда его нефтяной танкер BW Рейн разгружался в порту Джидды. Экипаж корабля погасил огонь, и никто не пострадал. Части корпуса корабля были повреждены”, — пишет Reuters.

Впоследствии стало известно, что порт Джидды вновь открылся после закрытия после взрыва.

Как сообщал УНН, 24 октября в акватории Азовского моря произошло возгорание нефти в танкере “Генерал Ази Асланов”. На его борту находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.