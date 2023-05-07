В росії заявили про нібито відбиття атаки українських дронів на аеродромі Північний
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Федеральна служба безпеки рф заявила про нібито “відбиття атаки українських дронів” на аеродром Північний в іванівській області, пише УНН із посиланням Телеграм-канал Baza.
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Там заявили, що “теракт” на військовому аеродромі в іванівській області планувався “проти літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
За даними відомства, саморобні вибухові пристрої для вчинення диверсії нібито планувалося доставити з України на легкомоторному літаку з Чернігівської області.
“Пілота, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після посадки в тульській області в момент передачі засобів ураження” — заявляють у фсб.
Доповнення
В росії стверджують, що затриманий, нібито за підозрою в причетності до підриву автомобіля російського письменника захара прилєпіна, якого внесено до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, нібито є уродженцем України.