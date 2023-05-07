В россии заявили о якобы пресечении атаки украинских дронов на аэродроме Северный
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Федеральная служба безопасности рф заявила о якобы “пресечении атаки украинских дронов” на аэродром Северный в ивановской области, пишет УНН со ссылкой Телеграмм-канал Baza.
Детали
Там заявили, что “теракт” на военном аэродроме в Ивановской области планировался против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
По данным ведомства, самодельные взрывные устройства для совершения диверсии якобы планировалось доставить из Украины на легкомоторном самолете из Черниговской области.
“Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Минобороны Украины, задержаны после посадки в тульской области в момент передачи средств поражения” — заявляют в фсб.
Дополнение
В россии утверждают, что задержанный, якобы по подозрению в причастности к подрыву автомобиля российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, якобы является уроженцем Украины.