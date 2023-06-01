У росії попри цензуру починає публічно озвучуватися тема зміщення путіна - британська розвідка

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Як вказано, 27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента 2024 року, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

"Надєждін був затятим критиком війни з моменту вторгнення, але, найімовірніше, це перший заклик до заміни путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку", - аналізують у британській розвідці.

"За останні 15 місяців росія ввела обмеження свободи слова, яких не було з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "вагнер" євгеній пригожин, спонукає опозиціонерів кидати виклик забороненим темам", - зазначається у звіті.

Доповнення

"За нинішнього політичного режиму нам не світить повернутися до Європи, треба просто вибрати інше керівництво країни, яке вибудує нормальні відносини з європейськими країнами. І все стане на свої місця. Наступного року вибори президента. Ось і все", - сказав Борис Надєждін в ефірі НТВ.

У відповідь політику представник держдуми рф запропонував поїхати на Урал.

Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі зазначає, що уїдливі коментарі ватажка пвк “вагнер” на адресу російського диктатора можуть свідчити про те, що пригожин розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою перемогу в битві за Бахмут.

Водночас сам пригожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера ігоря гіркіна в тому, що він міг влаштувати військовий переворот проти кремля. Аргументуючи це тим, що “вагнеру” не вистачає людей, необхідних для початку державного перевороту.

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