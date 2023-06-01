В россии несмотря на цензуру начинает публично озвучиваться тема смещения путина - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В России начали звучать первые призывы к перевыборам Путина, несмотря на жесткое ограничение свободы слова. Аналитики в ежедневном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных предполагают, что спровоцировал процесс главарь ЧВК "вагнера" Евгений пригожин, своими нападками на российского диктатора, пишет УНН.
Детали
Как указано, 27 мая 2023 года российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы восстановить нормальные отношения с Европой.
"Надеждин был ярым критиком войны с момента вторжения, но, скорее всего, это первый призыв к замене путина на государственном российском телевидении с момента ее начала", - анализирует британская разведка.
"За последние 15 месяцев россия ввела ограничения свободы слова, которых не было с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "вагнер" евгений пригожин, побуждает оппозиционеров бросать вызов запрещенным темам", - отмечается в отчете.
Дополнение
"При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу, надо просто выбрать другое руководство страны, которое выстроит нормальные отношения с европейскими странами. И все станет на свои места. В следующем году выборы президента. Вот и все", - сказал Борис Надеждин в эфире НТВ.
В ответ политику представитель госдумы рф предложил поехать на Урал.
Институт изучения войны в своем ежедневном анализе отмечает, что язвительные комментарии главаря чвк “вагнер” в адрес российского диктатора могут свидетельствовать о том, что пригожин разочарован тем, что не получил определенной обещанной компенсации за свою победу в битве за Бахмут.
В то же время сам пригожин опроверг обвинения бывшего российского офицера игоря гиркина в том, что он мог устроить военный переворот против кремля. Аргументируя это тем, что “вагнеру” не хватает людей, необходимых для начала государственного переворота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неадекватность россии растет: Подоляк ответил на угрозы путина о "зеркальном" ответе на "атаку" дронами