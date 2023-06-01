Детали

Как указано, 27 мая 2023 года российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы восстановить нормальные отношения с Европой.

"Надеждин был ярым критиком войны с момента вторжения, но, скорее всего, это первый призыв к замене путина на государственном российском телевидении с момента ее начала", - анализирует британская разведка.

"За последние 15 месяцев россия ввела ограничения свободы слова, которых не было с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "вагнер" евгений пригожин, побуждает оппозиционеров бросать вызов запрещенным темам", - отмечается в отчете.

Дополнение

"При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу, надо просто выбрать другое руководство страны, которое выстроит нормальные отношения с европейскими странами. И все станет на свои места. В следующем году выборы президента. Вот и все", - сказал Борис Надеждин в эфире НТВ.

В ответ политику представитель госдумы рф предложил поехать на Урал.

Институт изучения войны в своем ежедневном анализе отмечает, что язвительные комментарии главаря чвк “вагнер” в адрес российского диктатора могут свидетельствовать о том, что пригожин разочарован тем, что не получил определенной обещанной компенсации за свою победу в битве за Бахмут.

В то же время сам пригожин опроверг обвинения бывшего российского офицера игоря гиркина в том, что он мог устроить военный переворот против кремля. Аргументируя это тем, что “вагнеру” не хватает людей, необходимых для начала государственного переворота.

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