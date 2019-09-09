В роботі Wikipedia стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збої в роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia спостерігаються в ніч на понеділок в Україні, інших країнах Європи, Росії та Ізраїлі. Це випливає з даних сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, інформує УНН.
За інформацією ресурсу, збої почалися в 2:54 за київським часом.
Найчастіше про проблеми в роботі повідомляють користувачі з Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Греції, Іспанії, Польщі, Сербії, Хорватії, України, а також Ізраїлю. В Україні більшість скарг надходить з Києва.
Найчастіше користувачі скаржилися на проблеми з роботою сайту (93%) і авторизацією (6%).
Нагадаємо, у Китаї заблокували Wikipedia.