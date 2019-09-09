В работе Wikipedia произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сбои в работе интернет-энциклопедии Wikipedia наблюдаются в ночь на понедельник в Украине, других странах Европы, России и Израиле. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, информирует УНН.
По информации ресурса, сбои начались в 2:54 по киевскому времени.
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, Украины, а также Израиля. В Украине большинство жалоб поступает из Киева.
Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).
Напомним, в Китае заблокировали Wikipedia.