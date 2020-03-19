В РНБО запропонували розмістити медпрацівників в готелях чи хостелах
Київ • УНН
КИЇВ, 19 березня. УНН. РНБО надіслало листо до обласних державних адміністрацій у якому запропонувало розглянути розміщення медичних працівників в готелях, хостелах та забезпечити їх транспортування до робочих місць. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Повідомляється, що заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов провів робочу зустріч з провідними українськими фахівцями-епідеміологами та інфекціоністами.
“За результатами наради направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників в готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їх сімей необхідною допомогою”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що учасники наради обговорили питання внесення змін до алгоритму дій лікаря та маршруту пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19, зокрема щоб оптимізувати клінічний маршрут пацієнта, який може бути хворий на COVID-19, а також мінімізувати ризики для життя та здоров’я сімейних лікарів.
Нагадаємо, у РНБО обговорили, чим лікувати хворих на COVID-19.