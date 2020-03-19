В СНБО предложили разместить медработников в гостиницах или хостелах
Киев • УНН
КИЕВ, 19 марта. УНН. СНБО направило лист к областных государственных администраций в котором предложило рассмотреть размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и обеспечить их транспортировку к рабочим местам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Сообщается, что заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами.
“По результатам совещания направлено письмо ко всем областным государственным администрациям по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировки к рабочим местам и обеспечение членов их семей необходимой помощью”, — говорится в сообщении.
Также указано, что участники совещания обсудили вопрос внесения изменений в алгоритм действий врача и маршрута пациента с подозрением на коронавирус COVID-19, в частности, чтобы оптимизировать клинический маршрут пациента, который может быть болен COVID-19, а также минимизировать риски для жизни и здоровья я семейных врачей.
Напомним, в СНБО обсудили, чем лечить больных COVID-19.