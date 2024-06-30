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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61260 перегляди

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В рф заявили про масовану атаку на новолипецький металургійний комбінат цієї ночі: що відомо

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

За даними росЗМІ, масована атака безпілотників була спрямована на новолипецький металургійний комбінат у липецьку, росія. 7 безпілотників впали і вибухнули на території комбінату, пошкодивши, зокрема, установку розділення кисню.

В рф заявили про масовану атаку на новолипецький металургійний комбінат цієї ночі: що відомо

У ніч на 30 червня безпілотники влаштували масовану атаку на металургійний комбінат, який розташований у російському липецьку і є одним із найбільших підприємств чорної металургії рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на Baza. 

Деталі 

За даними Baza, атака на завод почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА. 

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири дрони, як повідомляється, намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю. Ніхто не постраждав. 

Доповнення 

Тим часом в міноборони рф заявили, що в ніч на 30 червня російська ППО нібито знищили п'ятнадцять БПЛА над територією курської, 9 БПЛА над територією липецької, по чотири БПЛА над територіями воронезької та брянської і по два БПЛА над територіями орловської та бєлгородської областей.

Український спецназ уразив понад 30 російських нафтопереробних заводів24.06.24, 17:49 • 25020 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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