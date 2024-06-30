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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили о массированной атаке на новолипецкий металлургический комбинат этой ночью: что известно

В рф заявили о массированной атаке на новолипецкий металлургический комбинат этой ночью: что известно

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 13:02  •  6099 просмотра

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По данным росСМИ, массированная атака беспилотников была направлена на новолипецкий металлургический комбинат в Липецке, россия. 7 беспилотников упали и взорвались на территории комбината, повредив, в частности, установку разделения кислорода.

В ночь на 30 июня беспилотники устроили массированную атаку на металлургический комбинат, который расположен в российском липецке и является одним из крупнейших предприятий черной металлургии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Baza. 

Детали 

По данным Baza, атака на завод началась в два часа ночи и продолжалась более часа. Всего за это время на территории комбината упали и взорвались 7 БПЛА. 

По предварительным данным, один из упавших беспилотников повредил установку разделения кислорода. Еще четыре дрона, как сообщается, пытались атаковать здание кислородной станции. Один из беспилотников также повредил гараж. Гараж загорелся, но возгорание быстро потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также фрагмент сбитого беспилотника повредил крышу дома и сарая. Никто не пострадал. 

Дополнение 

Тем временем в минобороны рф заявили, что в ночь на 30 июня российская ПВО якобы уничтожили пятнадцать БПЛА над территорией курской, 9 БПЛА над территорией липецкой, по четыре БПЛА над территориями воронежской и брянской и по два БПЛА над территориями орловской и белгородской областей.

Украинский спецназ поразил более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов24 июня 2024, 14:49 • 24782 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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