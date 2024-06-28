В рф заявляють про атаку вночі на завод із виробництва мікроелектроніки
Київ • УНН
Російська військова частина та завод мікроелектроніки, що виробляє компоненти для військової техніки, були атаковані безпілотниками в брянській області.
Військову частину і завод "Кремній Ел" із виробництва мікроелектроніки атакували вночі в брянській області рф, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Як пишуть російські ЗМІ, завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у брянську і військову частину в місті карачев в області нібито атакували безпілотники.
На заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих немає.
"Кремній Ел" - одного з найбільших у росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки, зазначають ЗМІ.
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