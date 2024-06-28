В рф заявляют об атаке ночью на завод по производству микроэлектроники
Киев • УНН
Российская воинская часть и завод микроэлектроники, производящий компоненты для военной техники, были атакованы беспилотниками в брянской области.
Воинскую часть и завод "Кремний Эл" по производству микроэлектроники атаковали ночью в брянской области рф, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Как пишут российские СМИ, завод микроэлектроники "Кремний Эл" в брянске и воинскую часть в городе карачев в области якобы атаковали беспилотники.
На заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части - склад. Пострадавших нет.
"Кремний Эл" - одного из крупнейших в россии производителей микроэлектроники. Там, в частности, создают комплектующие для военной техники, отмечают СМИ.
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