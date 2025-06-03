У костелі Пресвятої Діви Марії Святого Розарію в місті володимир (рф), за розпорядженням місцевої прокуратури було демонтовано ікону блаженного Климентія Шептицького.

Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Згідно з повідомленням, ікону блаженного Климентія Шептицького, яка була розміщена на одній зі стін костелу, було прибрано після публікацій у місцевих ЗМІ, де його називали "націоналістом" та "сподвижником українських націоналістів-бандерівців".

Після цих публікацій близько семи осіб з різних міст росії звернулися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити матеріали на предмет розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. У середині травня у парафію Святого Розарію у Володимирі прийшло подання прокуратури.

Прокуратура заявляє, що публічне розміщення ікони Климентія Шептицького неприпустимо через статтю 13 Федерального Закону №114 "Про протидію екстремістській діяльності". Від приходу вимагали негайно усунути порушення закону та притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення