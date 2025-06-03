В рф з костела, за наказом прокуратури, прибрали ікону Климентія Шептицького: подробиці
Київ • УНН
У російському місті володимир з костелу прибрали ікону блаженного Климентія Шептицького після скарги в прокуратуру. Його називали "націоналістом".
У костелі Пресвятої Діви Марії Святого Розарію в місті володимир (рф), за розпорядженням місцевої прокуратури було демонтовано ікону блаженного Климентія Шептицького.
Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Згідно з повідомленням, ікону блаженного Климентія Шептицького, яка була розміщена на одній зі стін костелу, було прибрано після публікацій у місцевих ЗМІ, де його називали "націоналістом" та "сподвижником українських націоналістів-бандерівців".
Після цих публікацій близько семи осіб з різних міст росії звернулися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити матеріали на предмет розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. У середині травня у парафію Святого Розарію у Володимирі прийшло подання прокуратури.
Прокуратура заявляє, що публічне розміщення ікони Климентія Шептицького неприпустимо через статтю 13 Федерального Закону №114 "Про протидію екстремістській діяльності". Від приходу вимагали негайно усунути порушення закону та притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення
Припис прокуратури було виконано наприкінці травня. Довідка Климентій Шептицький (1869–1951) – блаженний священномученик Української греко-католицької церкви, архимандрит Свято-Успенської Унівської Лаври, екзарх Апостольського екзархату росії. У 2001 році визнаний Праведником народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту.
Нагадаємо
У жовтні 2023 року у володимирі (рф) було демонтовано меморіал, присвячений іноземцям, які померли у володимирському централі, серед яких був і Климентій Шептицький. Місцева влада пояснила демонтаж необхідністю проведення ремонтних робіт.
Звільнення Слобожанщини: військові повернули до Львова викрадене крісло митрополита Шептицького27.03.25, 07:33 • 29921 перегляд