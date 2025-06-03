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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107394 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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В рф з костела, за наказом прокуратури, прибрали ікону Климентія Шептицького: подробиці

Київ • УНН

 • 2238 перегляди

У російському місті володимир з костелу прибрали ікону блаженного Климентія Шептицького після скарги в прокуратуру. Його називали "націоналістом".

В рф з костела, за наказом прокуратури, прибрали ікону Климентія Шептицького: подробиці

У костелі Пресвятої Діви Марії Святого Розарію в місті володимир (рф), за розпорядженням місцевої прокуратури було демонтовано ікону блаженного Климентія Шептицького.

Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Згідно з повідомленням, ікону блаженного Климентія Шептицького, яка була розміщена на одній зі стін костелу, було прибрано після публікацій у місцевих ЗМІ, де його називали "націоналістом" та "сподвижником українських націоналістів-бандерівців".

Після цих публікацій близько семи осіб з різних міст росії звернулися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити матеріали на предмет розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. У середині травня у парафію Святого Розарію у Володимирі прийшло подання прокуратури.

Прокуратура заявляє, що публічне розміщення ікони Климентія Шептицького неприпустимо через статтю 13 Федерального Закону №114 "Про протидію екстремістській діяльності". Від приходу вимагали негайно усунути порушення закону та притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення

- цитує документ Zebra TV.

Припис прокуратури було виконано наприкінці травня. Довідка Климентій Шептицький (1869–1951) – блаженний священномученик Української греко-католицької церкви, архимандрит Свято-Успенської Унівської Лаври, екзарх Апостольського екзархату росії. У 2001 році визнаний Праведником народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року у володимирі (рф) було демонтовано меморіал, присвячений іноземцям, які померли у володимирському централі, серед яких був і Климентій Шептицький. Місцева влада пояснила демонтаж необхідністю проведення ремонтних робіт. 

Звільнення Слобожанщини: військові повернули до Львова викрадене крісло митрополита Шептицького27.03.25, 07:33 • 29921 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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