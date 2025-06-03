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Нью-Йорк Таймс

В рф из костела, по приказу прокуратуры, убрали икону Климентия Шептицкого: подробности

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

В российском городе владимир из костела убрали икону блаженного Климентия Шептицкого после жалобы в прокуратуру. Его называли "националистом".

В рф из костела, по приказу прокуратуры, убрали икону Климентия Шептицкого: подробности

В костеле Пресвятой Девы Марии Святого Розария в городе владимир (рф), по распоряжению местной прокуратуры была демонтирована икона блаженного Климентия Шептицкого.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно сообщению, икона блаженного Климентия Шептицкого, которая была размещена на одной из стен костела, была убрана после публикаций в местных СМИ, где его называли "националистом" и "сподвижником украинских националистов-бандеровцев".

После этих публикаций около семи человек из разных городов россии обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить материалы на предмет разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. В середине мая в приход Святого Розария во Владимире пришло представление прокуратуры.

Прокуратура заявляет, что публичное размещение иконы Климентия Шептицкого недопустимо из-за статьи 13 Федерального Закона №114 "О противодействии экстремистской деятельности". От прихода требовали немедленно устранить нарушение закона и привлечь к ответственности работников, допустивших нарушение

- цитирует документ Zebra TV.

Предписание прокуратуры было выполнено в конце мая. Справка Климентий Шептицкий (1869–1951) – блаженный священномученик Украинской греко-католической церкви, архимандрит Свято-Успенской Унивской Лавры, экзарх Апостольского экзархата россии. В 2001 году признан Праведником народов мира за спасение евреев во время Холокоста.

Напомним

В октябре 2023 года во владимире (рф) был демонтирован мемориал, посвященный иностранцам, умершим во владимирском централе, среди которых был и Климентий Шептицкий. Местные власти объяснили демонтаж необходимостью проведения ремонтных работ. 

Освобождение Слобожанщины: военные вернули во Львов похищенное кресло митрополита Шептицкого27.03.25, 07:33 • 29921 просмотр

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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