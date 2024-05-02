В рф скаржаться на атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури: є знеструмлення
Київ • УНН
Атаки безпілотників пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури в орловській і курській областях росії, що призвело до відключення електроенергії в кількох районах.
В росії губернатори орловської та курської областей заявляють про атаку дронів у ніч на 2 квітня, внаслідок чого пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є знеструмлення у низки районах. Тим часом у міноборони рф запевняють про нібито збиття 12 БПЛА над територією росії, повідомляє УНН.
Деталі
За словами губернатора орловської області андрія кличкова, регіон зазнав атаки ворожих БПЛА. Під час нібито збиття дронів на території глазуновського і свердловського районів були пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це низка будинків залишилась без світла
Також губернатор курської області роман старовойт заявляє, що унаслідок атаки БПЛА в селищі понири пошкоджено лінії електропередачі, у населеному пункті немає світла. Аварійні бригади вже розпочинати відновлення електропостачання.
Тим часом міноборони рф запевняє про збиття нібито 12 дронів над територією росії.
Засобами російської ППО нібито було знищено та перехоплено п'ять БПЛА - над територією брянської області, один - над територією курської області, один - над територією бєлгородської області, два - над територією ростовської області та три - над територією краснодарського краю.
ЗМІ: у рф закінчується запас бензину через українські атаки на НПЗ30.04.24, 22:15 • 17375 переглядiв