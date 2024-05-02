В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

В россии губернаторы орловской и курской областей заявляют об атаке дронов в ночь на 2 апреля, в результате чего повреждены объекты энергетической инфраструктуры, есть обесточивание в ряде районов. Между тем в минобороны рф уверяют о якобы сбитии 12 БПЛА над территорией россии, сообщает УНН.

Детали

По словам губернатора орловской области андрея кличкова, регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Во время якобы сбития дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого ряд домов остался без света

Также губернатор курской области роман старовойт заявляет, что в результате атаки БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света. Аварийные бригады уже приступать к восстановлению электроснабжения.

Тем временем минобороны рф уверяет о сбитии якобы 12 дронов над территорией России.

Средствами российской ПВО якобы было уничтожено и перехвачено пять БПЛА - над территорией брянской области, один - над территорией курской области, один - над территорией белгородской области, два - над территорией ростовской области и три - над территорией краснодарского края.

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