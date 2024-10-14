В рф назвали кількість евакуйованих людей з курщини
Київ • УНН
Уповноважена з прав людини рф повідомила про евакуацію 112 тисяч людей з курської області після операції ЗСУ. 40 тисяч відмовились від евакуації або повернулись, 12 328 розміщено в тимчасових притулках.
Уповноважена з прав людини в рф тетяна москалькова заявила, що з курської області з моменту операції Сил оборони України евакуювалися 112 тисяч людей. Ще 40 тисяч відмовилися від евакуації або вже повернулися додому. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
"У ПВР, лікувальних і соціальних установах, дитячих таборах на території росії розміщено 12 328 жителів Курської області, зокрема 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів і знайомих", - розповіла москалькова журналістам.
Також москалькова з посиланням на звернення про пошук зниклих заявила, що ЗСУ нібито могли вивезти з курської області понад тисячу місцевих жителів.
Доповнення
12 жовтня Президент Зеленський повідомив, що у курській області рф були спроби росії "відтіснити наші позиції, але тримаємо визначені рубежі".