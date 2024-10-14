В рф назвали количество эвакуированных людей с курщины
Киев • УНН
Уполномоченная по правам человека рф сообщила об эвакуации 112 тысяч человек из курской области после операции ВСУ. 40 тысяч отказались от эвакуации или вернулись, 12 328 размещены во временных приютах.
Уполномоченная по правам человека в рф тетяна москалькова заявила, что из курской области с момента операции Сил обороны Украины эвакуировались 112 тысяч человек. Еще 40 тысяч отказались от эвакуации или уже вернулись домой. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
"В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории россии размещено 12 328 жителей курской области, в том числе 3685 детей. Еще более 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых", - рассказала москалькова журналистам.
Также москалькова со ссылкой на обращение о поиске пропавших заявила, что ВСУ якобы могли вывезти из курской области более тысячи местных жителей.
Дополнение
12 октября Президент Зеленский сообщил, что в курской области рф были попытки россии "оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи".