В результаті стрілянини у Флориді поранені двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення в п’ятницю в результаті стрілянини біля поліцейського відділку в американському місті Дорал (штат Флорида). Як повідомив телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря місцевої поліції Рея Вальдеса, нападник був застрелений вогнем у відповідь, передає УНН.
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За даними поліції, поранені співробітники госпіталізовані: один з поліцейських знаходиться у важкому, але стабільному стані.
Поліція веде розслідування. Подробиць про мотиви нападника не наводиться.
Нагадаємо
18 жовтня одна людина загинула, ще семеро отримали поранення під час стрілянини в Університеті штату Гремлінг у Луїзіані.