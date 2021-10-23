В результаті стрілянини у Флориді поранені двоє поліцейських

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За даними поліції, поранені співробітники госпіталізовані: один з поліцейських знаходиться у важкому, але стабільному стані.

Поліція веде розслідування. Подробиць про мотиви нападника не наводиться.

Нагадаємо

18 жовтня одна людина загинула, ще семеро отримали поранення під час стрілянини в Університеті штату Гремлінг у Луїзіані.