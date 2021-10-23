В результате стрельбы во Флориде ранены двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Двое полицейских получили огнестрельные ранения в пятницу в результате стрельбы у полицейского участка в американском городе Дорал (штат Флорида). Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Рэя Вальдеса, нападавший был застрелен ответным огнем, передает УНН.
Детали
По данным полиции, ранены сотрудники госпитализированы: один из полицейских находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция ведет расследование. Подробностей о мотивах нападавшего не приводится.
Напомним
18 октября один человек погиб, еще семеро получили ранения во время стрельбы в Университете штата Гремлинг в Луизиане.