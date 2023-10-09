В результаті російських атак пошкоджено 1637 медзакладів, з яких 190 зруйновано вщент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З 24 лютого 2022 року серед медичної інфраструктури російські окупанти зруйнували вщент 190 медзакладів. 1 447 обʼєктів – пошкоджено. Про це відзвітувало міністерство охорони здоров’я України, пише УНН.
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"Серед медичної інфраструктури російські окупанти зруйнували вщент 190 об’єктів медзакладів – вони відновленню не підлягають. Та ще 1 447 обʼєктів – пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.
Також від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищив 253 автомобілі та захопив 125 автівок «екстренки».
Однак, попри системні атаки на медичну систему тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. В першу чергу йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які зазнали невеликих ушкоджень. Вже повністю відновити вдалося 410 медзакладів та ще 410 об’єктів – відновлено частково.
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