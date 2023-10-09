В результате российских атак повреждены 1637 медучреждений, из которых 190 полностью разрушены

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. С 24 февраля 2022 года среди медицинской инфраструктуры российские оккупанты разрушили до основания 190 медучреждений. 1 447 объектов – повреждены. Об этом отчиталось министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

"Среди медицинской инфраструктуры российские оккупанты разрушили до основания 190 объектов медучреждений – они восстановлению не подлежат. И еще 1 447 объектов – повреждены", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери понесли мед учреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины и Черниговщины.

Также с начала полномасштабной войны враг повредил 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожил 253 автомобиля и захватил 125 автомобилей «экстренки».

Однако, несмотря на системные атаки на медицинскую систему продолжаются работы по восстановлению медицинской инфраструктуры. В первую очередь речь идет об объектах на деоккупированных территориях, которые получили небольшие повреждения.Уже полностью восстановить удалось 410 медучреждений и еще 410 объектов– восстановлено частично.

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