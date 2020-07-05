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В результаті пожежі на фабриці з виробництва фарби в Баку є постраждалі

В результаті пожежі на фабриці з виробництва фарби в Баку є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Щонайменше чотири співробітники МНС Азербайджану постраждали під час гасіння пожежі на фабриці з виробництва фарб в столиці Азербайджану. Про це російському інформагентству "ТАСС" повідомили в суботу в прес-службі МОЗ республіки, передає УНН.

“На місце події залучено три бригади швидкої медичної допомоги. За допомогою до медиків звернулися чотири співробітники МНС. Один з них отримав травму голови і госпіталізований в міську лікарню номер 3, троє поміщені в республіканський токсикологічний центр”, — відзначили в міністерстві.

Пожежа на фабриці з виробництва фарб “Собсан” в Бинагадинский районі Баку спалахнув в суботу ввечері. Вогонь охопив територію в 700 кв. м. Як повідомляє азербайджанський телеканал РЕАЛ, в результаті пожежі стався вибух.

За даними МНС, наразі тривають заходи по гасінню пожежі. На місці події знаходяться заступник міністра з надзвичайних ситуацій Азербайджану Етібар Мірзоєв і глава виконавчої влади (мерії) Баку Ельдар Азізов.

Нагадаємо, біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа.

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