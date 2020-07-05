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В результате пожара на фабрике по производству краски в Баку есть пострадавшие

В результате пожара на фабрике по производству краски в Баку есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. По меньшей мере четыре сотрудника МЧС Азербайджана пострадали во время тушения пожара на фабрике по производству красок в столице страны. Об этом российскому информагентству "ТАСС" сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава республики, передает УНН.

“На место происшествия привлечены три бригады скорой медицинской помощи. За помощью к медикам обратились четыре сотрудника МЧС. Один из них получил травму головы и госпитализирован в городскую больницу номер 3, трое помещены в республиканский токсикологический центр”, — отметили в министерстве.

Пожар на фабрике по производству красок “Собсан” в Бинагадинский районе Баку вспыхнул в субботу вечером. Огонь охватил территорию в 700 кв. м. Как сообщает азербайджанский телеканал РЕАЛ, в результате пожара произошел взрыв.

По данным МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. На месте происшествия находятся заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев и глава исполнительной власти (мэрии) Баку Эльдар Азизов.

Напомним, возле пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар.

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