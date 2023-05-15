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В результаті повені в Сомалі загинули 22 людини

В результаті повені в Сомалі загинули 22 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В результаті повені в Сомалі загинули 22 людини. Про це інформує AFP з посиланням на Управління ООН з координації гуманітарних справ, пише УНН.

Деталі

Раптова повінь у центральній частині Сомалі торкнулася понад 450 000 людей, забравши життя 22 з них, після того, як річка Шабель вийшла з берегів.

Сильні дощі на початку тижня призвели до того, що вода в регіоні Хіран затопила дороги та будівлі. Місцеві жителі змушені були тікати затопленими вулицями в пошуках притулку.

"Початкові оцінки вказують на те, що річкові повені в Сомалі вплинули на щонайменше 460 470 людей, з яких майже 219 000 були змушені залишити свої домівки. Ще 22 людини загинули", — йдеться в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Зазначається, що повені "залишили сліди руйнування, затопивши будинки та сільськогосподарські угіддя, змивши худобу, та пошкодивши дороги". До того ж, школи та медичні заклади в регіоні довелося зачинити. 

Ця катастрофа сталася після рекордної посухи, через яку мільйони сомалійців опинилися на межі голоду.

Експерти стверджують, що екстремальні погодні явища відбуваються з більшою частотою та інтенсивністю через зміну клімату.

Так, раніше цього місяця 135 людей загинули і понад 9000 залишилися без даху над головою після сильних дощів, які обрушилися на Руанду, викликавши повені. Минулого тижня в східній частині Демократичної Республіки Конго в результаті сильних злив, повеней і зсувів загинули понад 400 людей.

Сильна злива вплинула на близько двох мільйонів людей в Бурунді, Джибуті, Ефіопії, Кенії, Сомалі, Південному Судані, Танзанії та Уганді.

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