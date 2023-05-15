В результате наводнения в Сомали погибли 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В результате наводнения в Сомали погибли 22 человека. Об этом информирует AFP со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных дел, пишет УНН.
Детали
Внезапное наводнение в центральной части Сомали затронуло более 450 000 человек, унеся жизни 22 из них, после того, как река Шабель вышла из берегов.
Сильные дожди в начале недели привели к тому, что вода в регионе Хиран затопила дороги и здания. Местные жители вынуждены были бежать по затопленным улицам в поисках убежища.
"Первоначальные оценки указывают на то, что речные наводнения в Сомали затронули по меньшей мере 460 470 человек, из которых почти 219 000 были вынуждены покинуть свои дома. Еще 22 человека погибли", — говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных дел.
Отмечается, что наводнения "оставили следы разрушения, затопив дома и сельскохозяйственные угодья, смыв скот, и повредив дороги". К тому же, школы и медицинские учреждения в регионе пришлось закрыть.
Эта катастрофа произошла после рекордной засухи, из-за которой миллионы сомалийцев оказались на грани голода.
Эксперты утверждают, что экстремальные погодные явления происходят с большей частотой и интенсивностью из-за изменения климата.
Так, ранее в этом месяце 135 человек погибли и более 9000 остались без крыши над головой после сильных дождей, которые обрушились на Руанду, вызвав наводнения. На прошлой неделе в восточной части Демократической Республики Конго в результате сильных ливней, наводнений и оползней погибли более 400 человек.
Сильный ливень затронул около двух миллионов человек в Бурунди, Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Южном Судане, Танзании и Уганде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений