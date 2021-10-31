В результаті нападу на школу на Гаїті поранено четверо

Деталі

Зазначається, що всіх постраждалих зараз госпіталізовано, серед них є одна дитина. За попередньою версією, члени озброєної банди скоїли напад з метою викрадення людей. Поліція веде пошуки злочинців.

Контекст

З початку минулого тижня на Гаїті відбувається загальнонаціональний страйк проти насильства та зростання кількості викрадень людей. Агентства ООН повідомляють про погіршення безпекової та гуманітарної ситуації на Гаїті після вбивства в ніч на 7 липня президента країни Жовенеля Моїза, а також землетрусу, що стався в серпні, в результаті якого загинули понад 2,2 тис. людей.