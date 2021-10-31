В результаті нападу на школу на Гаїті поранено четверо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше чотири особи отримали поранення внаслідок збройного нападу в суботу на одну зі шкіл у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Про це повідомляє агентство EFE, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що всіх постраждалих зараз госпіталізовано, серед них є одна дитина. За попередньою версією, члени озброєної банди скоїли напад з метою викрадення людей. Поліція веде пошуки злочинців.
Контекст
З початку минулого тижня на Гаїті відбувається загальнонаціональний страйк проти насильства та зростання кількості викрадень людей. Агентства ООН повідомляють про погіршення безпекової та гуманітарної ситуації на Гаїті після вбивства в ніч на 7 липня президента країни Жовенеля Моїза, а також землетрусу, що стався в серпні, в результаті якого загинули понад 2,2 тис. людей.