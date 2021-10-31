В результате нападения на школу на Гаити ранены четверо

Подробности

Отмечается, что все пострадавшие сейчас госпитализированы, среди них есть один ребенок. По предварительной версии, члены вооруженной банды совершили нападение с целью похищения людей. Полиция ведет поиск преступников.

Контекст

С начала прошлой недели на Гаити проходит общенациональная забастовка против насилия и роста количества похищений людей. Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в области безопасности и гуманитарной деятельности на Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.