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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате нападения на школу на Гаити ранены четверо

Киев • УНН

 • 16059 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения в субботу на одну из школ в столице Гаити Порт-о-Пренси. Об этом сообщает агентство EFE, передает УНН.

В результате нападения на школу на Гаити ранены четверо

Подробности

Отмечается, что все пострадавшие сейчас госпитализированы, среди них есть один ребенок. По предварительной версии, члены вооруженной банды совершили нападение с целью похищения людей. Полиция ведет поиск преступников.

Контекст

С начала прошлой недели на Гаити проходит общенациональная забастовка против насилия и роста количества похищений людей. Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в области безопасности и гуманитарной деятельности на Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

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