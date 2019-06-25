В результаті ДТП на півдні Пакистану загинули 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні на півдні Пакистану в провінції Сінд пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого семеро людей загинули, ще 15 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомляється, автобус їхав по зустрічній смузі та зіткнувся автомобілем на швидкісному шосе Індус в районі Нумнара округу Шикарпур в штаті Сінд.
Рятувальники, поліція і місцеві жителі прибули на місце події і доставили загиблих і поранених в місцеву лікарню. Кілька поранених перебувають у критичному стані.
За словами поліції, всі загиблі, в тому числі три жінки, були членами однієї сім'ї і їхали в автомобілі. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, вчора туристичний автобус потрапив в ДТП в Пакистані.