В результаті ДТП на півдні Пакистану загинули 7 осіб

Як повідомляється, автобус їхав по зустрічній смузі та зіткнувся автомобілем на швидкісному шосе Індус в районі Нумнара округу Шикарпур в штаті Сінд.



Рятувальники, поліція і місцеві жителі прибули на місце події і доставили загиблих і поранених в місцеву лікарню. Кілька поранених перебувають у критичному стані.



За словами поліції, всі загиблі, в тому числі три жінки, були членами однієї сім'ї і їхали в автомобілі. Ведеться розслідування.



Нагадаємо, вчора туристичний автобус потрапив в ДТП в Пакистані.