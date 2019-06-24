Туристический автобус попал в ДТП в Пакистане

Во время инцидента в автобусе находился 21 человек. Полиция сообщила, что несколько человек успели выпрыгнуть из автобуса во время падения и получили легкие травмы. Некоторых отнесло быстрым течением.

Были обнаружены тела девяти погибших. Пострадавшие доставлены в местную больницу. Поисково-спасательная операция продолжается.

По сведениям полиции, главными причинами ДТП стали плохое состояние дороги и крайняя небрежность водителя.



Как сообщал УНН, 19 июня в Пакистане при аварии пассажирского автобуса погибли восемь человек.