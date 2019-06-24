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Туристический автобус попал в ДТП в Пакистане

Киев • УНН

 • 7136 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Туристический автобус в воскресенье во второй половине дня упал в долину в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, в результате девять человек погибли, еще многие пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

Туристический автобус попал в ДТП в Пакистане

Во время инцидента в автобусе находился 21 человек. Полиция сообщила, что несколько человек успели выпрыгнуть из автобуса во время падения и получили легкие травмы. Некоторых отнесло быстрым течением.

Были обнаружены тела девяти погибших. Пострадавшие доставлены в местную больницу. Поисково-спасательная операция продолжается.

По сведениям полиции, главными причинами ДТП стали плохое состояние дороги и крайняя небрежность водителя.

Как сообщал УНН, 19 июня в Пакистане при аварии пассажирского автобуса погибли восемь человек.

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