Туристичний автобус потрапив у ДТП в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Туристичний автобус в неділю в другій половині дня впав в долину в провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану, в результаті дев'ять осіб загинули, ще багато хто постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Під час інциденту в автобусі перебувала 21 людина. Поліція повідомила, що кілька людей встигли вистрибнути з автобуса під час падіння і отримали легкі травми. Деяких віднесло швидкою течією.
Були виявлені тіла дев'яти загиблих. Постраждалі доставлені в місцеву лікарню. Пошуково-рятувальна операція триває.
За відомостями поліції, головними причинами ДТП стали поганий стан дороги і крайня недбалість водія.
Як повідомляв УНН, 19 червня в Пакистані при аварії пасажирського автобуса загинули вісім чоловік.