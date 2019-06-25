В результате ДТП на юге Пакистана погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня на юге Пакистана в провинции Синд пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего семь человек погибли, еще 15 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщается, автобус столкнулся со следовавшим по встречной полосе автомобилем на скоростном шоссе Индус в районе Нумнара округа Шикарпур в штате Синд.
Спасатели, полиция и местные жители прибыли на место происшествия и доставили погибших и раненых в местную больницу. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.
По словам полиции, все погибшие, в том числе три женщины, были членами одной семьи и ехали в автомобиле. Ведется расследование.
Напомним, вчера туристический автобус попал в ДТП в Пакистане.