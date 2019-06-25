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В результате ДТП на юге Пакистана погибли 7 человек

Киев • УНН

 • 6414 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня на юге Пакистана в провинции Синд пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего семь человек погибли, еще 15 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

В результате ДТП на юге Пакистана погибли 7 человек

Как сообщается, автобус столкнулся со следовавшим по встречной полосе автомобилем на скоростном шоссе Индус в районе Нумнара округа Шикарпур в штате Синд.

Спасатели, полиция и местные жители прибыли на место происшествия и доставили погибших и раненых в местную больницу. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

По словам полиции, все погибшие, в том числе три женщины, были членами одной семьи и ехали в автомобиле. Ведется расследование.

Напомним, вчера туристический автобус попал в ДТП в Пакистане.

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