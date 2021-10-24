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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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В результаті аварії на автогонках в США загинули дві дитини, щонайменше 8 постраждалих

Київ • УНН

 • 22771 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Аварія на змаганнях з драг-рейсингу - автогонках по прямій, - що проходили в місті Керрвіль (штат Техас) забрала в суботу життя двох дітей, ще вісім людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомила поліція міста, передає УНН.

В результаті аварії на автогонках в США загинули дві дитини, щонайменше 8 постраждалих

Деталі

В ході заходу, яке проводилося на злітно-посадковій смузі міського аеропорту, автомобіль одного з учасників змагань не впорався з керуванням і врізався в припарковані неподалік машини глядачів. “В результаті аварії загинули двоє людей: шестирічний хлопчик помер на місці, восьмирічний хлопчик був доставлений в регіональний медичний центр Пітерсона в Керрвіле, де було оголошено про його смерть”, — йдеться в повідомленні правоохоронців в Facebook.

З восьми постраждалих двоє чоловіків і дві жінки з важкими травмами були доставлені по повітрю в місцеві лікарні. Ще четверо, серед яких значаться двоє дітей, отримали не загрожують життю травми.

Поліція веде розслідування причин інциденту.

Нагадаємо

20 жовтня в результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса загинуло троє людей, є постраждалі. Госпіталізовано вісім людей, серед них п’ятеро — неповнолітні.

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