В результате аварии на автогонках в США погибли два ребенка, не менее 8 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Авария на соревнованиях по драг-рейсингу - автогонках по прямой, - проходивших в городе Керрвиль (штат Техас) унесла в субботу жизни двоих детей, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила полиция города, передает УНН.
Детали
В ходе мероприятия, которое проводилось на взлетно-посадочной полосе городского аэропорта, автомобиль одного из участников соревнований не справился с управлением и врезался в припаркованные неподалеку машины зрителей. “В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик скончался на месте, восьмилетний мальчик был доставлен в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти”, — говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.
Из восьми пострадавших двое мужчин и две женщины с тяжелыми травмами были доставлены по воздуху в местные больницы. Еще четверо, среди которых значатся двое детей, получили не угрожающие жизни травмы.
Полиция ведет расследование причин инцидента.
Напомним
20 октября в результате ДТП на автодороге Киев-Одесса погибло три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро — несовершеннолетние.