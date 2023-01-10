В рамках операції проти наркоторгівлі в Туреччині було затримано 120 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Туреччині тривають рейди проти наркоторговців в рамках спецоперації «Викорінення». Під час останнього рейду правоохоронці затримало 120 підозрюваних, передає УНН з посиланням на Sabah.
Останній масштабний рейд був проведений у регіоні Ушак. Цей рейд став 33 за останній час. У ньому було задіяно понад 600 правоохоронців, які проводили оперативні дії на 127 об’єктах.
В рамках спецоперації були затримані 120 осіб, серед яких, як заявляють правоохоронці, не лише торговці, а й виробники.
Представники правоохоронної системи Туреччини заявляють, що подібні рейди триватимуть, адже їх мета повністю викорінити наркоторгівлю в країні та зупинити наркотрафік в інші країни.
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