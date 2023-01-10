В рамках операции против наркоторговли в Турции было задержано 120 человек

Последний масштабный рейд был проведен в регионе Ушак. Этот рейд стал 33 за последнее время. В нем было задействовано более 600 правоохранителей, которые проводили оперативные действия на 127 объектах.

В рамках спецоперации были задержаны 120 человек, среди которых, как заявляют правоохранители, не только торговцы, но и производители.

Представители правоохранительной системы Турции заявляют, что подобные рейды будут продолжаться, ведь их цель полностью искоренить наркоторговлю в стране и остановить наркотрафик в другие страны.

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