В рамках операции против наркоторговли в Турции было задержано 120 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Турции продолжаются рейды против наркоторговцев в рамках спецоперации «Искоренение». Во время последнего рейда правоохранители задержало 120 подозреваемых, передает УНН со ссылкой на Sabah.
Последний масштабный рейд был проведен в регионе Ушак. Этот рейд стал 33 за последнее время. В нем было задействовано более 600 правоохранителей, которые проводили оперативные действия на 127 объектах.
В рамках спецоперации были задержаны 120 человек, среди которых, как заявляют правоохранители, не только торговцы, но и производители.
Представители правоохранительной системы Турции заявляют, что подобные рейды будут продолжаться, ведь их цель полностью искоренить наркоторговлю в стране и остановить наркотрафик в другие страны.
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