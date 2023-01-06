У дворі канадської в'язниці охоронці виявили голуба з наркотиками в рюкзаку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Канадські охоронці були приголомшені, виявивши голуба, який ніс рюкзак із кристалічним метамфетаміном у дворі пенітенціарної установи Британської Колумбії, повідомила Канадська радіомовна корпорація CBC у п'ятницю, передає УНН.
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Охоронці перебували на обгородженій території, що використовується для спілкування та відпочинку ув'язнених, коли один із них помітив сірого птаха з чимось прикріпленим до спини.
"Наскільки я розумію, він був прив'язаний до нього так само, як маленький рюкзак", - сказав Джон Рендл, президент Союзу канадських співробітників виправних установ Тихоокеанського регіону.
У рюкзаку було виявлено 30 г кристалічного метамфетаміну, що викликає сильне звикання. Це незаконний і сильнодіючий наркотик, який спочатку створює відчуття щастя, перш ніж подальше вживання починає руйнувати організм.
Поштові голуби використовувалися кілька десятиліть тому для доставки різних предметів до в'язниць, але дрони замінили птахів — минулого місяця дрон скинув вогнепальну зброю до пенітенціарної установи Канади.
"Ми так багато уваги приділяли боротьбі з безпілотниками... тепер нам знову потрібно звернути увагу на голубів", - сказав Рендл.
Голуб із наркотиками, хоч і був винний, був відпущений цілим і неушкодженим.