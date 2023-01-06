Во дворе канадской тюрьмы охранники обнаружили голубя с наркотиками в рюкзаке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Канадские охранники были ошеломлены, обнаружив голубя, который нес рюкзак с кристаллическим метамфетамином во дворе пенитенциарного учреждения Британской Колумбии, сообщила Канадская радиовещательная корпорация CBC в пятницу, передает УНН.
Детали
Охранники находились на огороженной территории, используемой для общения и отдыха заключенных, когда один из них заметил серую птицу с чем-то прикрепленным к спине.
"Насколько я понимаю, он был привязан к нему так же, как маленький рюкзак", - сказал Джон Рэндл, президент Союза канадских сотрудников исправительных учреждений Тихоокеанского региона.
В рюкзаке было обнаружено 30 г кристаллического метамфетамина, вызывающего сильное привыкание. Это незаконный и сильнодействующий наркотик, который сначала создает ощущение счастья, прежде чем дальнейшее употребление начинает разрушать организм.
Почтовые голуби использовались несколько десятилетий назад для доставки различных предметов в тюрьмы, но дроны заменили птиц — в прошлом месяце дрон сбросил огнестрельное оружие в пенитенциарное учреждение Канады.
"Мы так много внимания уделяли борьбе с беспилотниками... теперь нам снова нужно обратить внимание на голубей", - сказал Рэндл.
Голубь с наркотиками, хоть и был виновен, был отпущен целым и невредимым.