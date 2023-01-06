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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Во дворе канадской тюрьмы охранники обнаружили голубя с наркотиками в рюкзаке

Киев • УНН

 • 1089413 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Канадские охранники были ошеломлены, обнаружив голубя, который нес рюкзак с кристаллическим метамфетамином во дворе пенитенциарного учреждения Британской Колумбии, сообщила Канадская радиовещательная корпорация CBC в пятницу, передает УНН.

Во дворе канадской тюрьмы охранники обнаружили голубя с наркотиками в рюкзаке

Детали

Охранники находились на огороженной территории, используемой для общения и отдыха заключенных, когда один из них заметил серую птицу с чем-то прикрепленным к спине.

"Насколько я понимаю, он был привязан к нему так же, как маленький рюкзак", - сказал Джон Рэндл, президент Союза канадских сотрудников исправительных учреждений Тихоокеанского региона.

В рюкзаке было обнаружено 30 г кристаллического метамфетамина, вызывающего сильное привыкание. Это незаконный и сильнодействующий наркотик, который сначала создает ощущение счастья, прежде чем дальнейшее употребление начинает разрушать организм.

Почтовые голуби использовались несколько десятилетий назад для доставки различных предметов в тюрьмы, но дроны заменили птиц — в прошлом месяце дрон сбросил огнестрельное оружие в пенитенциарное учреждение Канады.

"Мы так много внимания уделяли борьбе с беспилотниками... теперь нам снова нужно обратить внимание на голубей", - сказал Рэндл.

Голубь с наркотиками, хоть и был виновен, был отпущен целым и невредимым.

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