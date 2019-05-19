В Раді відбудеться репетиція інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сьогодні в будівлі ВРУ відбудеться репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Планується репетиція велика, ближче до вечора, Зеленського на ній не буде, така інформація станом на зараз", - повідомив співрозмовник агентства.
За інформацією співрозмовника, участь в репетиціі візьмуть усі структури, задіяні в процедурі інавгураціі Президента.
Наразі під будівлею ВРУ вже є монтажні елементи, які використовуються для облаштування сцени.
Зазначимо, команда Зеленського анонсувала свою медіа-зону під Верховною Радою, також журналістам дадуть доступ в будівлю Ради.
Володимир Зеленський запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію.
Нагадаємо, 19 та 20 травня рух транспорту низкою вулиць Києва із нагоди інавгурації новообраного Президента України обмежено.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.