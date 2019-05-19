В Раде состоится репетиция инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Сегодня в здании ВРУ состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас", - сообщил собеседник агентства.
По информации собеседника, участие в репетициях примут все структуры, задействованные в процедуре инаугурации президента.
Сейчас под зданием ВРУ уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.
Отметим, команда Зеленского анонсировала свою медиа-зону под Верховной Радой, также журналистам дадут доступ в здание Рады.
Владимир Зеленский пригласил прийти в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк в Киеве желающих увидеть его инаугурацию.
Напомним, 19 и 20 мая движение транспорта рядом улиц Киева по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины ограничено.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.